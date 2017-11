D66 pleit voor grotere testlocatie Hyperloop in Nederland

Daarvoor pleit Tweede Kamerlid Rob Jetten op zondag. Komende week wordt de begroting van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat besproken in de Tweede Kamer.

Jetten wil dat het kabinet onderzoekt hoe een grotere testlocatie voor de Hyperloop in Nederland betaald kan worden door bedrijven. Daarnaast zou de overheid moeten helpen bij het verzorgen van de benodigde vergunningen.

Volgens het Tweede Kamerlid zouden bedrijven al interesse hebben getoond in de aanleg van een grote Hyperloop-testbaan in Nederland. "In eerste instantie investeren deze Nederlandse bedrijven zelf in het ontwikkelen van de testlocatie", aldus Jetten. "Indien nodig, kan wat D66 betreft het Nederlandse investeringsfonds Invest-NL ook een bijdrage leveren."

Het is nog niet bekend of het ministerie akkoord zal gaan met het plan. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven is ook afkomstig uit D66, maar een Hyperloop-initiatief zou komen te vallen onder minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD).

De Hyperloop is een trein die door een vacuümbuis beweegt. Omdat in deze buis geen sprake is van weerstand, kan hij zeer hoge snelheden van maximaal 1.200 kilometer per uur bereiken.

Vijf kilometer

De Nederlandse Hyperloop-startup HARDT legde eerder dit jaar met bouwbedrijf BAM een testtraject voor de Hyperloop aan in Delft. Daar ligt nu een buis van 30 meter om de treintechnologie mee te testen.

Jetten pleit met zijn voorstel voor een grotere baan van drie tot vijf kilometer, om in de praktijk te testen hoe bijvoorbeeld wissels werken. Daarmee zou ook de ervaring van reizigers getest kunnen worden.

Een onderzoek opgesteld door voormalig minister Schultz van Haegen wees naar de provincie Flevoland als de beste locatie voor een nieuw testtraject.