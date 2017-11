Apple onderzoekt versimpelde objectherkenning voor zelfrijdende auto's

Dat blijkt uit een artikel dat de ontwikkelaars Yin Zhou en Oncel Tuzel hebben gepubliceerd. Dit rapport werd afgelopen week ingediend bij de online publicatie arXiv (pdf), waar wetenschappelijke papers te lezen zijn voordat ze in een officieel tijdschrift verschijnen.

In het document spreken de wetenschappers over een nieuwe softwaretechniek die 'VoxelNet' wordt genoemd. Hiermee wordt de Lidar-technologie (Light Detection and Ranging) verbeterd. Met Voxelnet kan Lidar gebruikt worden om niet alleen auto's te herkennen, maar ook fietsers en voetgangers.

Normaal gesproken maken zelfrijdende auto's gebruik van een combinatie van camera's en Lidar om de omgeving te scannen. Met de technologie van Apple zijn extra camera's mogelijk niet meer nodig.

Autonome systemen

Apple-directeur Tim Cook maakte in juni van dit jaar bekend aan zelfrijdende auto's te werken. In een interview zei Cook dat zijn bedrijf zich "focust op autonome systemen". Sinds april heeft Apple een vergunning om zelfrijdende auto's te testen op de openbare weg in Californië.