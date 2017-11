Minister Dekker heeft geen bezwaar tegen inzet 'wietdrones'

Dat schrijft hij woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

In Limburg speuren sommige boeren hun land af met drones, om te zien of criminelen daar stiekem wiet op telen. In de maisvelden zou voor miljoenen euro's aan wiet worden geplant.

De Tweede Kamer sprak eerder al zijn steun uit voor de inzet van drones, maar vroeg toenmalig minister Stef Blok nog om de juridische bezwaren te onderzoeken. Zijn opvolger Dekker schrijft woensdag dat er bij het vliegen over maisvelden weinig kans is dat er mensen in beeld komen, en dat er daarom weinig kans is op privacyschending.

Wegen en paden

"Van belang is wel dat de drones zo worden ingezet dat zij zo min mogelijk beelden van wegen en paden om en door deze velden maken, omdat anders de kans toeneemt dat ook beelden van mensen worden gemaakt", schrijft hij. Ook zouden boeren kunnen overwegen om camera's in te zetten die automatisch gezichten 'blurren', al is dat volgens Dekker niet per se nodig.

De minister vindt het ook geen probleem als boeren hun verzamelde beelden overhandigen aan de politie, voor gebruik in strafrechtelijke onderzoeken.

In een nieuwe handleiding over de inzet van drones, die wordt gepresenteerd voordat volgend jaar nieuwe Europese privacyregels van kracht worden, zal worden verduidelijkt onder welke voorwaarden wietdrones mogen worden ingezet.