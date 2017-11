HTC onthult zelfstandige VR-bril Vive Focus

De Vive Focus is dinsdag voor het eerst getoond op een conferentie voor Vive-ontwikkelaars in China, meldt Engadget.

Volgens HTC kan de Vive Focus de bewegingen van gebruikers net zo nauwkeurig vastleggen als de 'normale' Vive. Voordat die bril wordt gebruikt, moeten twee basisstations worden opgehangen die de positie van de Vive bepalen.

Het is niet precies bekend wat voor technologie de Vive Focus gebruikt, maar op beelden van het apparaat is te zien dat er in ieder geval twee camera's in de voorkant van de bril zitten.

Scherm

In het nieuwe apparaat zit een Snapdragon 835-chip, die ook in verschillende moderne Android-smartphones te vinden is. Beelden worden getoond op een AMOLED-display met "hoge resolutie", al is het exacte aantal pixels per oog nog onbekend.

De Vive Focus moet gaan concurreren met de vergelijkbare Oculus Go van Facebook, die begin volgend jaar verschijnt voor 199 dollar. De prijs en verschijningsdatum van de Vive Focus zijn nog onbekend. HTC zegt zich in eerste instantie op de Chinese markt te richten.