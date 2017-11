Ontplofte raketmotor beschadigt testruimte SpaceX

Dat bevestigde SpaceX later in de week tegenover The Washington Post.

Volgens het bedrijf gaat het om de volgende generatie van zijn Merlin-raketmotor, die nog niet is ingezet bij een eerdere lancering. Ook hoeft het lanceerschema voor de komende tijd niet aangepast te worden.

Wel wordt het testen van de nieuwe raketmotor opgeschort tot duidelijk is wat ervoor gezorgd heeft dat er een ontploffing plaatsvond. Ook tests met raketmotoren die al wel in gebruik zijn moeten worden uitgesteld tot de testruimte is gerepareerd.

SpaceX wil dit jaar nog minimaal drie keer zijn Falcon 9-raket lanceren, die in de eerste fase wordt aangedreven door negen Merlin-raketmotoren. De nieuwe Merlin-raketmotor wordt op zijn vroegst pas volgend jaar ingezet.

Eerder dit jaar lukte het SpaceX voor het eerst om een hergebruikte raket de ruimte in te sturen. Ook wil het bedrijf nog dit jaar zijn grotere Falcon Heavy-raket lanceren.