Zelfrijdend busje binnen een uur gebotst in Las Vegas

De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond, meldt het lokale nieuwskanaal KSNV.

Het busje moet door het centrum van Las Vegas rijden en is volgens beheerders AAA en Keolis het eerste volledig zelfrijdende voertuig in de VS dat openbaar toegankelijk is. In het Navya-busje kunnen acht mensen zitten.

Volgens een passagier stond het busje stil toen de truck achteruit begon te rijden. De zelfrijdende software lijkt niet slim genoeg te zijn geweest om zelf ook een stuk achteruit te rijden, maar bleef in plaats daarvan stil staan totdat de achterkant van de truck de bumper van het busje raakte.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Las Vegas "deed de shuttle wat hij moest doen": stil staan bij gevaar. "Als de truck dezelfde sensoren had gehad als de shuttle, was het ongeluk voorkomen." De test met het zelfrijdende busje gaat het komende jaar gewoon door.