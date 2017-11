Uber werkt met NASA aan luchtverkeersleiding voor vliegende taxi’s

Dat heeft Uber-productbaas Jeff Holden bekendgemaakt tijdens een presentatie op Web Summit.

Het verkeersssyteem wordt gemaakt om specifiek laagvliegende en mogelijk autonome vliegtuigen in de gaten te houden. Het plan is om de taxi's uiteindelijk helemaal zelfvliegend te maken, zodat een passagier enkel op een knop hoeft te drukken om te vertrekken.

Het nieuwe initiatief is onderdeel van het Elevate-programma van Uber, waarmee het bedrijf in 2020 vliegende taxi’s in de lucht wil krijgen.

Volgens Holden zal de vliegende taxi in 2020 ook worden getest in Los Angeles. Eerder had Uber aangekondigd de taxi te gaan testen in Dubai en Dallas.