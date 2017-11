'Ook Chinese techgigant Tencent ontwikkelt zelfrijdende auto'

Dat stellen anonieme bronnen dinsdag tegen Bloomberg. Het is onduidelijk hoe vergevorderd de technologie van Tencent is.

In China is Tencent vooral bekend door zijn chat-app WeChat, een WhatsApp-achtige dienst waarmee ook in winkels kan worden betaald en die apps aanbiedt. Tencent is verder actief op de markt voor online games.

Tencent heeft een minderheidsbelang van ongeveer 5 procent in Tesla, en investeerde fors in Uber-concurrent Didi Chuxing. Dat bedrijf kocht uiteindelijk de Chinese activiteiten van Uber en domineert nu de markt voor taxi-apps in het land.

Het is onduidelijk of Tencent samen wil werken met Tesla of Didi Chuxing om zijn technologie beschikbaar te stellen. In China was tot nu toe met name zoekgigant Baidu prominent aanwezig met zelfrijdende auto's. In de stad Wuhu wil Baidu al vanaf 2019 zelfrijdende auto's gaan verkopen aan consumenten.