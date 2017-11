Defensie test radar voor kleine drones met explosieven

Het speciale radarsysteem Elvira is ontwikkeld door Robin Radar Systems, meldt de Telegraaf maandag. Traditionele radars kunnen kleine objecten als drones niet goed opmerken, dus was er speciale technologie nodig.

Robin Radar ontstond in 2010 uit het onderzoeksinstituut TNO. In eerste instantie ontwikkelde het bedrijf radarsystemen om vogels te detecteren, bijvoorbeeld in de buurt van vliegvelden, maar nu is hier een nieuwe toepassing voor gevonden.

Het Elvira-systeem kan in een omtrek van maximaal negen kilometer grotere drones opmerken. Minidrones zijn in een omtrek van drie kilometer zichtbaar. Volgens Robin Radar kan het systeem ook het verschil tussen vogels en drones zien.

De technologie zou ook kunnen worden gebruikt bij festivals of andere grote evenementen. Maar om een dronedreiging ook daadwerkelijk uit de lucht te halen, is aparte technologie nodig.

In Europa is nog nooit een aanslag gepleegd met een drone, maar terreurgroep IS heeft daar in het Midden-Oosten al wel mee geëxperimenteerd. Ook zet de groep cameradrones in om bijvoorbeeld vrachtwagens met explosieven naar hun doelwit te begeleiden.