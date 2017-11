Opnieuw tegenslag voor Waymo in rechtszaak tegen Uber

Het gaat om een bedrijfsgeheim dat binnen de zaak bekend staat als 'No. 96', meldt Bloomberg vrijdag.

Dat bewijsstuk zou een weergave van een printplaat voor radarsysteem van een zelfrijdende auto zijn. De rechter die het bewijsstuk heeft bekeken, oordeelde echter dat het door de honderden onderdelen niet duidelijk was welk deel door Uber van Waymo was gestolen.

Het bewijsstuk No. 96 is één van de 14.000 bestanden die door voormalig Waymo-medewerker Anthony Levandowski bij zijn vertrek bij het bedrijf zouden zijn meegenomen. Die bestanden zou Levandowski hebben gebruikt om de technologie van Waymo te kopiëren met zijn nieuw opgerichte bedrijf voor zelfrijdende vrachtwagens, Otto.

Dat bedrijf is weer door Uber overgenomen. Waymo had bewijsstuk No. 96 uit de 14.000 gestolen bestanden gekozen, omdat het volgens het bedrijf het beste weergaf dat er sprake is van het kopiëren van bedrijfsgeheimen.

Te complex

Waymo moest zijn aanklacht eerder al indikken, omdat de rechter de zaak anders veel te complex vond. Oorspronkelijk had Waymo 121 verschillende claims. Na het schrappen van alle patentclaims en de claim op het handelsgeheim, heeft Waymo nu nog acht claims over.

"Na het schrappen van al zijn patentclaims, heeft Waymo nu één van zijn belangrijkste claims over bedrijfsgeheimen geschrapt - en de rechtbank twijfelt aan de geloofwaardigheid van de expert waar zij voor hun resterende claims op vertrouwen", zegt een woordvoerder van Uber tegen Bloomberg.

Waymo zegt dat het de radarsystemen voor zelfrijdende auto's van Uber heeft geïnspecteerd. Die systemen, foto's daarvan en digitale tekeningen zijn volgens Waymo "tot op de micron nauwkeurig" van zijn ontwerpen gekopieerd.

De complexe rechtszaak werd eerder al uitgesteld tot december, waar die eigenlijk al half oktober van start had moeten gaan. De rechter is ondertussen steeds kritischer geworden over de zaak van Waymo.

Verslechterd

"De ogenschijnlijke sterke van de claims van Waymo is verslechterd sinds dit proces is gevorderd", zei rechter William Alsup eerder.

De voormalig Waymo-medewerker Levandowski die de bedrijfsgeheimen aan Uber zou hebben verkocht, hoeft zich in de zaak niet te verdedigen. Waymo wil Levandowski in een aparte zaak aanklagen.

Wel oordeelde de rechter eerder dit jaar al dat Levandowski binne Uber niet meer aan de technologie mocht werken waar de zaak om draait. Kort daarna werd hij bij Uber ontslagen als hoofd van de afdeling voor zelfrijdende auto's.

De zaak blijft spannend tot de rechter uitspraak heeft gedaan, omdat veel van het bewijs in de zaak geheim is, en technisch ingewikkeld. Daarom is het voor experts moeilijk in te schatten wie de beste kans op een overwinning heeft.

​