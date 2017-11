Apple verkoopt licht meer iPhones tijdens derde kwartaal

Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die Apple donderdag heeft gepubliceerd. In totaal verkocht het bedrijf 46,7 miljoen iPhones, tegenover 45,5 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder, een kleine stijging van 3 procent.

In hoeverre de iPhone 8 en 8 Plus hebben bijgedragen aan de gestegen verkoopcijfers, is niet duidelijk. De nieuwe smartphones liggen sinds 22 september in de winkel voor respectievelijk 809 en 919 euro met 64 GB opslagruimte.

Apple verwacht een mooi vierde kwartaal, onder meer vanwege de iPhone X die vrijdag in de winkel ligt. "We zijn ontzettend enthousiast nu we onze visie voor de toekomst kunnen leveren met dit geweldige apparaat", zei Apple-directeur Tim Cook bij de bekendmaking van de cijfers.

iPad en Mac

De iPad werd in de afgelopen drie maanden iets minder goed verkocht. De tablet-lijn was goed voor 10,3 miljoen verkopen, tegenover 11,4 miljoen een kwartaal eerder. Vergeleken met dezelfde periode in 2016 is er echter een flinke stijging te zien. Toen werden er 9,2 miljoen iPads verkocht.

Apple zag de verkopen van de Mac stijgen in het afgelopen kwartaal. In totaal werden er 5,3 miljoen versies verkocht, tegenover 4,9 miljoen een jaar eerder.

De omzet van de afdeling diensten, waar onder meer iTunes en de App Store onder vallen, viel een derde hoger uit. Daarnaast zette ook de afdeling "andere producten", waar onder meer de Apple TV en de Apple Watch onder vallen, ruim een derde meer om.

Omzet

De verkopen waren in de maanden juli, augustus en september goed voor een totale omzet van 52,6 miljard dollar (45,1 miljard euro). Dat is een flinke stijging ten opzichte van een jaar eerder, toen het bedrijf 45,4 miljard dollar omzette.

Onder de streep hield Apple hier 10,7 miljard dollar van over, ruim een miljard meer dan een jaar eerder.

Voor het vierde en laatste kwartaal van 2017 heeft Apple hoge verwachtingen. Het bedrijf verwacht dan tussen de 84 en 87 miljard dollar om te zetten.