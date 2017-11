Sony onthult nieuwe versie van robothond Aibo

De nieuwe Aibo is volgens Sony in staat om "een emotionele band te scheppen met mensen in huis, terwijl zij worden voorzien van liefde en het plezier van het opvoeden van een metgezel".

De robot heeft twee OLED-schermen in zijn ogen, die hiermee meerdere emoties kunnen uitbeelden. Op een volle accu kan de gadget twee uur lang worden geactiveerd. Hem helemaal opladen neemt drie uur in beslag.

Ingebouwde sensoren laten de Aibo zien en horen wat er allemaal in een directe omgeving gebeurt. Deze informatie wordt door een kunstmatige intelligentie verwerkt. Daarnaast leert de hond op termijn om te herkennen wat een baasje leuk vindt.

App

Een bijbehorende smartphone-app stelt gebruikers in staat om foto’s gemaakt door de Aibo te bekijken. Met deze app kunnen ook nieuwe trucs voor de hond worden gedownload.

De Aibo zal vanaf 11 januari in Japan worden verkocht voor 198.000 yen, omgerekend 1.495 euro. Over een verkoop in het westen is nog niets bekendgemaakt.