Google komt met zakelijke videovergadering-camera's

Google presenteerde het Hangout Meet videosysteem dinsdag.

Het systeem bestaat uit een 4K-camera met een blikveld van 120 graden, heeft een 10,1 inch touchscreen voor bediening en een Asus Chromebox drijft het geheel aan.

De door Google ontworpen en gemaakte speaker met microfoon moet echo's verminderen en geluid uit de hele ruimte opvangen, met een bereik van zo'n 75 vierkante meter. Voor grotere ruimtes kunnen tot vijf speakers aan elkaar worden gekoppeld.

De camera kan automatisch inzoomen op het gezicht van degene die aan het woord is, en het aantal mensen dat in de ruimte aanwezig is. Met het touchscreen van het systeem kunnen via Google Calendar videovergaderingen worden aangemaakt en gestart. Ook kan de camera vanaf dat scherm handmatig worden bediend.

Het systeem werkt met de in maart aangekondigde zakelijke dienst Hangout Meets, voor G Suite-gebruikers. In de VS kost het apparaat 1,999 dollar. Het systeem werkt ook samen met het in mei aangekondige digitale whiteboard van Google.