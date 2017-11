Waymo demonstreert zelfrijdende auto met informatietablet voor passagiers

In de Amerikaanse staat Phoenix test Waymo al enige tijd een soort taxidienst met zelfrijdende auto's. Een beperkte groep testgebruikers kan ritten maken met de autonome voertuigen.

Tijdens een demonstratie voor journalisten van onder meer de Financial Times en Wall Street Journal toonde Waymo hoe zulke ritten er in de praktijk uitzien. De auto's reden zonder chauffeur achter het stuur, al gebeurde dat nu nog op een gesloten testcircuit.

De passagiers op de achterbank kregen een kaart te zien waarin de rit werd uitgestippeld. Hier werd ook getoond wat de auto zoal probeerde te doen, zoals "voorrang geven aan voetgangers" of "zoeken naar een parkeerplaats".

Tests

John Krafcik, directeur van Waymo, zegt tegen de Financial Times dat de daadwerkelijke introductie van de robotauto "best dichtbij" is. Waymo heeft als doel om zijn technologie in 2020 op de markt te brengen, al zal dat dan vermoedelijk nog op een beperkt aantal bekende locaties zijn.

Tegen Reuters zegt Krafcik dat Waymo in eerste instantie nog dacht dat mensen een robotauto in noodsituaties zouden moeten overnemen. Maar toen tijdens tests bleek dat mensen dutjes gingen doen en met hun telefoon gingen spelen tijdens het rijden in autonome auto's, besloot Waymo om alleen nog auto's te ontwikkelen die altijd volledig zelfstandig moeten kunnen rijden.

In de auto's van Waymo zitten nu nog maar twee knoppen die mensen kunnen gebruiken om ze te bedienen: één om een rit te starten, en een ander om een auto zo snel mogelijk veilig aan de kant van de weg te zetten.