LG ziet omzet en winst stijgen door vraag naar dure tv's

In totaal draaide LG een omzet van ruim 15 biljoen won (11,4 miljard euro), zo'n 15 procent meer dan een jaar eerder. De operationele winst verdubbelde bijna naar 516 miljard won (388 miljoen euro).

Met name de afdelingen die huishoudelijke apparatuur en televisies maken waren verantwoordelijk voor de goede cijfers. De winstmarge van de televisietak tikte een record aan, omdat in Noord- en Zuid-Amerika en Azië veel vraag is naar premium-televisies van LG. In de eerste drie kwartalen van 2017 verkocht het bedrijf even veel OLED-televisies als in heel 2016.

De smartphonetak van LG blijft het moeilijk hebben. De verkopen van smartphones stegen weliswaar licht naar 13,7 miljoen exemplaren, maar de afdeling bleef een operationeel verlies van 375 miljard won (282 miljoen euro) draaien.

In het vierde kwartaal wil LG op de smartphonemarkt scoren met zijn nieuwe V30-vlaggenschip. Het is nog niet bekend wanneer dat toestel precies naar Nederland komt.