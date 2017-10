'Snapchat heeft vraag naar Spectacles-bril flink overschat'

Dat meldt de site The Information maandag op basis van ingewijden. Met de Spectacles-bril kunnen Snapchat-gebruikers video's opnemen en direct delen via de app.

De bril werd in eerste instantie alleen verkocht via speciale automaten die op bepaalde plekken in de Verenigde Staten werden geplaatst. Er ontstond een behoorlijke hype en lange rijen vormden zich voor de automaten. De Spectacles kosten 130 dollar, maar op het hoogtepunt van de hype werden ze voor 1.000 dollar verkocht op eBay.

Daardoor zou Snapchat hebben ingeschat dat er een grote markt voor de Spectacles was, melden de bronnen. Maar toen de bril breder beschikbaar werd gemaakt, bleek de vraag tegen te vallen.

Camerabedrijf

Snapchat-directeur Evan Spiegel zei onlangs dat er ruim 150.000 exemplaren van de Spectacles-bril zijn verkocht. Dat was volgens hem nog veel meer dan het bedrijf had verwacht.

Onlangs zou het bedrijf echter verschillende mensen uit zijn hardware-divisie hebben ontslagen, meldde Business Insider op basis van bronnen binnen het bedrijf. Een geplande overname van dronemaker Zero Zero Robotics zou inmiddels echter zijn afgeblazen, meldt The Information.

Bij zijn beursgang presenteerde Snapchat zichzelf niet als sociaal netwerk, maar als "camerabedrijf". Analisten verwachtten daarom dat het bedrijf meer hardware zou willen uitbrengen. Het is onduidelijk of dat nu nog zal gebeuren.