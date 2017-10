General Motors gaat zelfrijdende auto’s in New York testen

Daarmee is GM het eerste bedrijf dat een volledig autonoom voertuig mag testen in de stad, schrijft Reuters.

Bij de tests zullen twee mensen in de auto’s zitten om prestaties bij te houden, of om in te grijpen bij mogelijke problemen. De wagens gaan rondrijden in Manhattan.

De zelfrijdende auto in kwestie is een zogeheten level 4-model. Deze auto’s zijn volgens de makers in staat om volledig zelfstandig te rijden in specifieke rijbanen op de weg.

Level 3

Eerder werd een level 3-auto getest in New York. Bij deze modellen moet een bestuurder nog vaak ingrijpen voor complexere handelingen.

Automakers willen op termijn een level 5-voertuig ontwikkelen. Deze auto’s zijn in staat om volledig zelfstandig te rijden op ieder wegtype.