Microsoft kondigt nieuwe hybride Surface Book 2 aan

Het afwijkende ontwerp van de Surface Book 2 is vrijwel gelijk aan dat van zijn voorganger. Opnieuw zit het loskoppelbare scherm met een krullend scharnier aan het toetsenbord, meldt Microsoft.

Microsoft heeft voor dat speciale scharnier gekozen omdat bij de Surface Book de meeste hardware in het scherm zit verwerkt. Bij dit nieuwe model is dat een achtste generatie quadcore Intel Core i5 of i7 chip, 8 of 16 GB werkgeheugen en 256 GB, 512 GB of 1 TB opslagruimte.

Het scherm van de Surface Book kan worden losgekoppeld van het toetsenbord, en als los tablet worden gebruikt. Net als bij het vorige model kan het scherm ook achterstevoren op het toetsenbord worden geklikt, zodat het drukgevoelige touchsceen beter als tekentablet gebruikt kan worden.

Krachtige graphics

Bij duurdere modellen is er keuze voor een aparte grafische chip, die samen met extra batterijen in het toetsenbord zit gebouwd. De 13,5 inch Surface Book 2 is verkrijgbaar met de Nvidia GeForce GTX 1050, het 15 inch model met de GTX 1060.

Daarmee zijn de laptops volgens Microsoft geschikt voor zwaardere taken als virtual reality en games. Het 13,5 inch model heeft een schermresolutie van 3000 x 2000 pixels, het 15 inch model telt 3240 x 2160 pixels.

De Surface Book 2 is de eerste Microsoft-laptop met een usb-c-poort, daarnaast hebben de laptops twee usb-a-poorten, een SD-kaartlezer, een koptelefooningang en een Surface-laadpoort. Het 13 inch model weegt 1,53 kilo, het 15 inch model 1,91 kilo. In tablet-modus wegen de twee modellen respectievelijk 700 en 820 gram.

Microsoft belooft voor beide modellen 17 uur batterijduur, al is dat wel gemeten door enkel naar video's te kijken. Het 13,5 inch model is in Nederland verkrijgbaar vanaf 1.749 euro, een model met GeForce grafische chip vanaf 2.249 euro. Het 15 inch model is vooralsnog niet in Nederland te bestellen. Het 13,5 inch model is vanaf 9 november te bestellen, en wordt vanaf 14 december geleverd.