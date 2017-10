Drone botst op passagiersvliegtuig op luchthaven in Canada

Het is de eerste keer dat een onbemand vliegend object in botsing komt met een commercieel toestel in Canada, aldus Garneau. Bij het incident vielen geen gewonden.

Bij de botsing, die plaatsvond op de internationale luchthaven Jean Lesage, was een vliegtuig van de lokale luchtvaartmaatschappij Skyjet Aviation betrokken. Aan boord van het toestel waren zes passagiers en twee bemanningsleden.

"Ik ben erg opgelucht dat het vliegtuig slechts lichte schade heeft opgelopen en dat het toestel veilig kon landen", verklaarde de Transportminister.

Wet

Drones mogen volgens de Canadese wet niet binnen 5,5 kilometer komen van vliegvelden. Dronevliegers die deze regel overtreden riskeren een gevangenisstraf.

In Canada zijn dit jaar bijna 1.600 incidenten met drones gemeld, waarvan 131 de vliegveiligheid in gevaar brachten. In november 2016 moest een Canadees toestel met 54 passagiers aan boord een manoeuvre maken om een drone te ontwijken, waardoor twee bemanningsleden lichtgewond raakten.