Virgin Group investeert in Hyperloop One

Dat heeft de Britse miljardair donderdag aangekondigd volgens CNBC. De naam van Hyperloop One verandert na de investering in Virgin Hyperloop One en Branson wordt onderdeel van de raad van bestuur.

Hyperloop One is een bedrijf dat werkt aan de hyperloop, een supersnelle 'vacuümtrein' die bedacht werd door Tesla-CEO Elon Musk. Het bedrijf gaat zich richten op een passagiersdienst en een vervoerssysteem voor vrachtgoederen. Vorige maand kreeg Hyperloop One een investering van 85 miljoen dollar.

Het bedrijf is met meerdere overheden in gesprek over het bouwen van het vervoerssysteem. Vooralsnog zijn er echter geen overeenkomsten gesloten.

Concurrentie

Virgin Hyperloop One is niet het enige bedrijf dat werkt aan de hyperloop. Ook Hyperloop Transportation Technologies is in gesprek met Europese en Aziatische landen om het systeem te bouwen. In Nederland werkt de startup Hardt aan een eigen variant.

Daarnaast kondigde bedenker Elon Musk in juli aan "mondelinge toestemming van de overheid" te hebben gekregen om zijn eigen hyperloop te maken. Die moet tussen New York en Washington D.C. lopen. De hyperloop moet in een tunnel komen die gemaakt is door Musks The Boring Company.