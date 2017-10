Provincie Overijssel en gemeente Enschede willen verruiming drone-regels

De provincie Overijssel en de gemeente Enschede pleiten woensdag samen met Nokia tijdens de European Week of Regions and Cities in Brussel voor een versoepeling van de regels rond drones.

Tijdens die conferentie spreken vertegenwoordigers van de drone-industrie, overheden en kennisinstellingen over de toekomst van de drone-markt. Overijssel, Enschede en Nokia werken onder de vlag Space53 samen aan onbemande vliegtuigen op luchthaven Twente.

De groep zegt ook te spreken namens alle Nederlandse testcentra voor drones. In eerste instantie wordt het pleidooi in Brussel gehouden voor Europese bedrijven die zich met drones bezighouden.

Manifest

Nadat de bedrijven hebben gereageerd, wordt een manifest gemaakt om de Europese Commissie te overtuigen van uniforme Europese regels rond drones. Die regels zijn volgens de initiatiefnemers te beperkt, en niet overal gelijk.

Dat gaat ten koste van banen en economische kansen, zeggen de initiatiefnemers. Daarbij wijzen zij naar een rapport van adviesbureau PwC.

Dat rapport zegt dat er alleen al in Twente de komende tien jaar 1500 banen in de drone-sector bij kunnen komen. Binnen Europa zou de drone-markt onder de juiste omstandigheden kunnen groeien naar een omzet van 14 tot 30 miljard euro.

"Dit rapport ondersteunt onze ambitie om binnen deze markt economische kansen te verzilveren", aldus wethouder Patrick Welman van Enschede.

Nederlandse droneregels

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu kwam afgelopen week met een nieuw wetsvoorstel, dat het makkelijker moet maken om niet-goedgekeurde drones op specifieke locaties te testen.

"Het besluit is een stap in de goede richting, maar gaat lang niet ver genoeg", stelt de Overijsselse gedeputeerde Eddy van Hijum van Economische Zaken. "Het geeft ons niet de gewenste ruimte om te testen op andere locaties, zoals in binnensteden of op bedrijventerreinen."