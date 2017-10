Apple-CEO Tim Cook denkt dat technologie voor goede AR-bril nog niet bestaat

Dat vertelde Cook in een interview met The Independent. Een augmentedrealitybril toont digitale objecten bovenop de echte wereld. Zo kunnen er bijvoorbeeld route-instructies op de autoweg worden geprojecteerd.

"Er zijn geruchten over bedrijven die aan zo’n bril werken, en wij praten uiteraard niet over wat wij nu ontwikkelen", vertelt Cook. "Maar ik kan vandaag wel zeggen dat de technologie nog niet bestaat om zo’n product kwalitatief goed te maken."

Volgens de Apple-directeur moeten er nog grote stappen gemaakt worden als het bijvoorbeeld gaat om beeldschermen gebruikt in AR-brillen. Daarnaast is het nog niet mogelijk om het blikveld breed genoeg te maken.

"Het maakt ons geen donder uit of we de eerste zijn, maar we willen wel de beste zijn en mensen een goede ervaring bieden", aldus de topman.

Patenten

Cook sprak al meerdere malen positief over augmented reality. In iOS 11 introduceerde Apple een softwarepakket voor appmakers, waarmee ze makkelijk digitale objecten in het camerabeeld kunnen projecteren.

In de afgelopen jaren zijn er ook meerdere patenten opgedoken van potentiële Apple-bril, die net als een Hololens of Google Glass AR-objecten in het blikveld van de gebruiker kan tonen. De nieuwe uitspraken van Cook doen echter vermoeden dat het nog enige tijd zal duren voordat een Apple-bril op de markt kan komen.