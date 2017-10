Nvidia gaat zelfrijdende vrachtwagens maken met Deutsche Post DHL

De autonome vrachtwagens moeten in 2019 de weg op gaan. Onderdelen voor de voertuigen zijn afkomstig van leverancier ZF Friedrichshafen.

DHL zal trucks voorzien van een zelfrijdsysteem van ZP, dat gebruikmaakt van Nvidia-technologie. Op het moment rijden er 3.400 voertuigen van de pakketbezorger rond die op deze manier van een upgrade voorzien kunnen worden.



Volgens Nvidia is het systeem slim genoeg om tot aan de deur te rijden met een pakketje. Het laatste stuk van de reis is voor autonome voertuigen vaak het lastigst, omdat ze door bijvoorbeeld woonwijken moeten rijden en moeten parkeren.

Robottaxi’s

Nvidia heeft ook een speciale supercomputer voor zelfrijdende voertuigen onthuld. De Pegasus maakt volgens het techbedrijf gebruik van kunstmatige intelligentie om robottaxi’s te laten rondrijden. Deze taxi's zouden zonder voetpedalen of stuur passagiers kunnen vervoeren.

De Pegasus is de opvolger van de Nvidia Drive PX2, die in januari 2016 door het bedrijf werd onthuld. De nieuwe supercomputer zou in staat zijn om 320 biljoen handelingen per seconden uit te voeren, het tienvoudige van de PX2.

Autofabrikanten die samenwerken met Nvidia mogen de Pegasus vanaf de tweede helft van 2018 gebruiken. DPDHL is één van de parners die Nvidia Drive PX-computers zal gebruiken, al is het onduidelijk in hoeverre de nieuwe Pegasus wordt ingezet.