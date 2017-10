'Flevoland beste locatie voor Hyperloop-testbaan'

De hyperloop moet in de toekomst reizigers en goederen met een snelheid tot 1200 kilometer per uur door een vacuümbuis vervoeren, maar de techniek bevindt zich momenteel nog in de testfase. Verschillende bedrijven, waaronder het Amerikaanse Hyperloop One en Nederlandse Hardt, zijn op zoek naar geschikte testlocaties.

Minister Schultz heeft een rapport laten opstellen door onder meer TNO over het economische en maatschappelijke nut en haalbaarheid van zo'n testbaan en uiteindelijk ook een volledige Hyperloop-verbinding. Daarbij werd ook gekeken naar de meest geschikte locatie voor een testtraject.

Het rapport stelt de Vogelweg tussen Almere en Lelystad voor, met een lengte van maximaal vijf kilometer. Als eerste commerciële route wordt een verbinding tussen Schiphol en Lelystad Airport aangeraden, een stuk van 57 kilometer.

Volgens Minister Schultz wordt er met zowel Hyperloop One als Hardt verder verkend "wat er nodig is om een testraject in Nederland te realiseren". Ze stelt wel dat de beslissing voor het bouwen van zo'n baan door het nieuwe kabinet genomen zal moeten worden.