Google presenteert twee nieuwe versies van Home-speaker

De Home Mini is een ronde speaker die net als de grotere Home de slimme stemassistent van Google bevat.

Qua functionaliteit is de Home Mini gelijk aan zijn grotere broer. Hij wacht op het stemcommando 'OK Google' en kan dan direct reageren op vragen en opdrachten. Zo kan hij het internet doorzoeken, muziek afspelen of contacten bellen. In Duitsland gaat de Home Mini 59 euro kosten, waar de grote Home 149 euro kost.

De Home Max is een langwerpig apparaat met stereospeakers die volgens Google een veel betere geluidskwaliteit leveren dan de bestaande Home. Ook kunnen er twee aan elkaar worden gekoppeld om een dubbel zo krachtig stereogeluid te leveren.

Net als de HomePod die Apple dit jaar aankondigde kan de Home Max zijn audio-instellingen aanpassen op basis van de ruimte waar het apparaat staat. Dit gebeurt automatisch en Google belooft dat de instellingen ook direct worden aangepast als de Max wordt verplaatst of als er bijvoorbeeld een luidruchtig apparaat aan staat.

De Home Max werkt met verschillende bekende streamingdiensten, waaronder Googles eigen Play Music en Spotify. Het apparaat gaat 399 dollar kosten in de VS.

Nederlands

De apparaten liggen voorlopig niet in Nederlandse winkels, omdat de Assistant nog geen Nederlands beheerst. Daar werkt Google inmiddels wel aan.

Sinds kort kan de stemassistent van Google verschillende stemmen herkennen, zodat meerdere leden van een huishouden bijvoorbeeld allemaal hun eigen agenda kunnen opvragen. Het wordt ook mogelijk om Homes als een intercom te gebruiken; via één Home kan een bericht worden gestuurd naar alle andere speakers in een huis.

Clips

Tijdens zijn presentatie toonde Google ook een slimme camera. De Clips is een klein apparaatje dat automatisch foto's en video's maakt en opslaat.

Volgens Google kan het apparaat slim bepalen wanneer foto's of korte videoclips moeten worden gemaakt. Gebruikers kunnen het apparaat 'opleiden' specifieke personen en huisdieren te herkennen en daar foto's van te maekn. De slimme verwerking van die informatie gebeurt volgens Google allemaal op het apparaat; om privacyredenen is er geen verbinding met internet tenzij gebruikers besluiten om hun foto's te delen.

De Clips kan met een clip worden vastgemaakt aan objecten of kledingstukken om vanuit verschillende perspectieven gebruikt te worden. Het apparaat gaat in de VS 249 dollar kosten.

Pixelbook

Google presenteerde woensdag ook een nieuwe Chromebook-laptop, de Pixelbook. Dit apparaat is dun en licht en voorzien van relatief goede specificaties, terwijl de meeste concurrerende Chromebooks juist budgetlaptops zijn.

De Pixelbook krijgt een scherm van 12,3 inch, dat achter het toetsenbord kan worden geklapt om de laptop als tablet te gebruiken. Het apparaat krijgt Intel Core i5- en i7-processoren met maximaal 16 GB werkgeheugen en 512 GB opslagruimte. Net als de telefoons en speakers van Google bevat de laptop de Assistant. Ook kunnen er Android-apps op draaien.

De Pixelbook gaat in de VS in de verkoop voor prijzen vanaf 999 dollar. Een stylus is los verkrijgbaar voor 99 dollar. Het apparaat komt niet officieel naar Nederland, maar wel naar het Verenigd Koninkrijk.