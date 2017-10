Snapchat-bril Spectacles 150.000 keer verkocht

Dat heeft topman Evan Spiegel dinsdag gezegd tijdens een conferentie van het blad Vanity Fair.

De Spectacles verschenen in september 2016 in beperkte oplage op de markt. In eerste instantie moesten Amerikanen naar speciale verkoopautomaten om de bril te bemachtigen. Sinds dit jaar is het apparaat online te koop, ook in Nederland.

Spiegel zei dat de verkoopcijfers boven verwachting liggen. Hij vergeleek het aantal met de 143.000 iPods die Apple in zijn eerste volledige jaar verkocht.

Hardware

De Spectacles neemt ronde video's op, die vervolgens zowel in portret- als landschapsmodus kunnen worden bekeken op Snapchat. De bril is goed voor een klein deel van de omzet van Snapchat; het bedrijf verdient vooral aan advertenties.

Toch lijkt Snapchat meer te willen inzetten op Spectacles en andere hardware. Voor zijn beursgang presenteerde Snapchat zichzelf als "camerabedrijf" en Spiegel beloofde dinsdag dat zijn bedrijf in de komende jaren hard door blijft werken aan Spectacles.