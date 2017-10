Honda werkt aan mensachtige robot voor hulp na rampen

Het bedrijf presenteerde een paper over de robot tijdens een robotconferentie in Vancouver, meldt vakblad IEEE Spectrum.

Honda werkt al enkele jaren aan de robot, die zeer flexibel moet zijn. In een video wordt gedemonstreerd hoe de E2-DR-robot onder meer een ladder kan beklimmen en door kleine ruimtes kan bewegen.

Batterij

De E2-DR is 1,68 meter hoog en weegt 85 kilogram. Op zijn accu kan hij 90 minuten zelfstandig rondlopen, met een maximale snelheid van vier kilometer per uur.

Om ingewikkelde manoeuvres mogelijk te maken, kan de robot zijn romp 180 graden draaien, zodat de knieƫn naar achter wijzen. Dat helpt onder meer met het beklimmen van trappen.

Communicatie

Hoewel de Honda-robot geen stroomkabel nodig heeft, is hij niet geheel draadloos. Het apparaat is nog wel verbonden met een glasvezelkabel om communicatie mogelijk te maken.

Hij 'kijkt' via een camera en twee draaiende lasers, die in het hoofd van de robot zijn verwerkt. Ook in de handen zitten 3D-sensoren en camera's om objecten nauwkeurig te kunnen vastpakken. De robot werkt in temperaturen van -10 tot +40 graden Celsius en is water- en stofdicht.

De E2-DR is vooralsnog een prototype. Het is onduidelijk of en wanneer Honda van plan is om een variant naar de markt te brengen.