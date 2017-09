Drones gaan labresultaten vervoeren tussen Zwitserse ziekenhuizen

Dat heeft het bedrijf verteld aan The Verge. Volgende maand zal de eerste route tussen twee locaties in gebruik worden genomen, waarna het volledige bezorgnetwerk begin 2018 operationeel moet zijn. Pakketjes worden volgens Matterfall binnen een half uur afgeleverd.

Matterfall testte de drones eerder al bij twee ziekenhuizen in het Zwitserse Lugano. Het dronebedrijf werkt samen met het Zwitserse Swiss Post om het netwerk te beheren. Dit postbedrijf bezorgde in 2015 ook al een aantal pakketjes met drones.

Matternet heeft in maart dit jaar toestemming gekregen om de drones over dichtbevolkte gebieden in Zwitserland te laten vliegen. Nu heeft het ook een Matternet Station onthuld, een brievenbus van twee vierkante meter. De brievenbus kan op daken of op de grond geïnstalleerd worden om pakketjes via een drone te verzenden of te ontvangen.

Dronestation

Medische instanties kunnen toegang krijgen tot het systeem via een applicatie. De materialen worden in de Matternet Station geplaatst en daarna aan een drone gehangen. De drone vliegt naar een ander station, waar de ontvanger het pakketje in handen krijgt door een QR-code te scannen.

Als een drone geland is, wordt de batterij vervangen. Het apparaat kan maximaal 20 kilometer vliegen, afhankelijk van de weersomstandigheden. De maximale snelheid is 70 kilometer per uur. Per netwerk moeten er in eerste instantie twee drones gaan vliegen.

Zipline

De startup Zipline maakte in augustus bekend in Tanzania medicijnen te gaan afleveren met drones. Het systeem moet in het eerste kwartaal van 2018 van start gaan en op termijn tweeduizend leveringen per dag doen.