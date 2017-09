'Tesla-crash deels te wijten aan Autopilot'

Dat concludeert de Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB) in een onderzoek dat in de komende weken wordt gepubliceerd. De conclusie staat al online.

De 40-jarige Amerikaan Joshua Brown kwam in mei 2016 om het leven, terwijl hij de semi-zelfrijdfunctie Autopilot gebruikte. 

De onderzoekers zeiden in juni al dat Brown waarschuwingen van de Autopilot negeerde. In het definitieve onderzoek wordt nog steeds beweerd dat het ongeluk ook deels door de Amerikaan is veroorzaakt.

Makkelijk afgeleid

De Autopilot was volgens de NTSB echter te gebruiken buiten gebieden waar hij voor is ontworpen. Omdat de gebruiker weinig zelf hoefde in te grijpen, was het te makkelijk om afgeleid te raken bij het gebruik van het systeem.

Omdat de Autopilot de auto slechts deels zelfrijdend maakt, zou het systeem er volgens de NTSB voor moeten zorgen dat de bestuurder geconcentreerd blijft.

Tesla

Tesla zegt in een verklaring dat de Autopilot "significant veiliger is" dan menselijke bestuurders. Daarbij verwijst het bedrijf naar een overheidsonderzoek, waarin wordt gesuggereerd dat er minder ongelukken plaatsvinden bij gebruik van de Autopilot.

Het autobedrijf gaat de conclusie van de NTSB onderzoeken.