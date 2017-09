Nieuwe Apple Watch met 4G-verbinding voorlopig niet naar Nederland

De 4G-versie van de Apple Watch kan ook zonder koppeling met een iPhone gebruikt worden om mobiel te bellen en om een internetverbinding te maken.

Dat moet vooral handig zijn als Apple Watch-dragers bijvoorbeeld gaan hardlopen. Zij kunnen dan alle apps en functies blijven gebruiken zonder de smartphone mee te nemen.

Muziek uit de streamingdienst Apple Music kan direct vanaf het horloge naar draadloze koptelefoons worden gestreamd. Apple maakte niet bekend of concurrenten als Spotify ook muziekstreamingapps voor de Watch kunnen maken.

Hoogtemeter

De Apple Watch krijgt opnieuw een snellere chip, de S3. Ook heeft het horloge nu een hoogtemeter, die bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in bergwandelingen hoogteverschillen bij te houden.

De smartwatch heeft hetzelfde uiterlijk als de voorgaande twee modellen, met een vierkant scherm en uitvoeringen in 38 en 42 millimeter. Ook is de Apple Watch weer waterdicht, zodat hij tijdens het zwemmen gedragen kan worden.

Apple verkoopt de derde generatie Apple Watch vanaf 15 september voor 329 dollar zonder 4G, of 399 dollar met 4G. Europrijzen zijn nog niet bekendgemaakt. In Nederland zal alleen het model zonder 4G worden aangeboden bij de verkoopstart. Het is onduidelijk of daar in de toekomst nog verandering in komt.

Verkoopgroei

Volgens Apple is de Watch nu het meest verkochte horloge ter wereld. De verkopen zouden in het afgelopen jaar met 50 procent zijn gegroeid, al zegt Apple nog steeds niet hoeveel exemplaren van het horloge over de toonbank zijn gegaan.

Ook zou de Apple Watch de meestgebruikte hartslagmeter ter wereld zijn. Vanaf de volgende versie van het besturingssysteem watchOS kan de Apple Watch de hartslag van de gebruiker live op de wijzerplaat tonen.

Bovendien onderzoekt Apple of de Watch een functie kan krijgen die alarm slaat bij hartritmestoornissen. Apple gaat daarvoor een klinische proef uitvoeren. De functie zal later dit jaar als test in de VS worden aangeboden.

Apple TV 4K

Apple presenteerde ook een vernieuwde versie van zijn twee jaar geleden verschenen Apple TV. De Apple TV 4K ziet er van buiten hetzelfde uit, maar kan nu video in ultra hd-resolutie en met ondersteuning voor high dynamic range (HDR) worden afgespeeld.

HDR zorgt voor een hoger contrast en fellere piekhelderheid van beelden. De nieuwe Apple TV ondersteunt zowel de HDR-standaard HDR10 als Dolby Vision. Daarvoor is wel een geschikte televisie nodig.

De nieuwe Apple TV heeft een A10X-chip, die eerder in de iPad Pro werd verwerkt. De snellere chip moet ervoor zorgen dat films in hoge resolutie soepel worden vertoond, en dat ook grafisch intensieve games goed draaien.

Apple gaat zelf films in 4K voor de Apple TV verkopen en verhuren via iTunes, voor dezelfde prijs als full hd-films. Mensen die al full hd-films hebben gekocht, krijgen een gratis upgrade naar 4K-kwaliteit. Ook apps van bedrijven als Netflix en YouTube kunnen video in 4K streamen via de Apple TV.

De nieuwe Apple TV kan vanaf 15 september worden besteld voor 199 euro en zal vanaf 22 september worden geleverd. De full hd-versie blijft in de verkoop voor 159 euro.