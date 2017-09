'Apple test of smartwatch hartritmestoornis kan vaststellen'

Ook IT-bedrijf American Well is betrokken bij de proef, stellen ingewijden dinsdag tegen CNBC.

De Apple Watch heeft een hartslagsensor die gedurende dag regelmatig metingen doet. Die metingen leggen alleen het aantal slagen per minuut vast; de sensor kijkt vooralsnog niet naar onregelmatigheden in de hartslag.

Tijdens de test zouden Apple en Stanford specifiek kijken of zogenoemde boezemfibrillaties kunnen worden opgemerkt. Dat is een ritmestoornis die niet direct levensbedreigend is, maar vaak wel behandeld moet worden. De stoornis zorgt onder meer voor een toegenomen risico op bloedproppen en beroertes.

Een van de anonieme bronnen stelt tegen CNBC dat later dit jaar een klinische proef met de technologie van start gaat. Apple-directeur Tim Cook heeft al meermaals laten weten dat hij geïnteresseerd is in medische toepassingen voor de Apple Watch, maar vooralsnog kan het horloge geen diagnoses stellen.

Verwacht wordt dat Apple dinsdagavond een nieuwe versie van zijn Apple Watch presenteert, naast nieuwe iPhones en een nieuwe Apple TV.