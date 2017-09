'Amazon werkt aan 4K-settopbox met slimme Echo-functies'

Dit meldt website AFTVnews, dat ook een afbeelding heeft bemachtigd van het vermeende apparaat.

Het nieuwe Fire TV-model zou niet alleen 4K ondersteunen, maar ook HDR en een beeldverversing van 60 frames per seconde. De settopbox heeft op basis van de gelekte afbeelding de vorm van een kubus, met aan de bovenkant fysieke knoppen om het volume en de slimme spraakassistent Alexa te bedienen.

Alexa

De huidige Fire TV-modellen hebben al een afstandsbediening met stembediening, die ook gebruikmaakt van Alexa, maar het nieuwe model zou ook kunnen fungeren als een slimme speaker. De functionaliteit zou gelijkstaan aan de kleinere Echo Dot-speaker, waarmee bijvoorbeeld ook de lichten en muziek bediend kunnen worden, of ingesproken boeken mee kunnen worden afgespeeld.

Amazon zou daarnaast een goedkoper Fire TV-model uit willen brengen dat aan de tv gehangen wordt zoals de Chromecast van Google. Ook dit model zou 4K, HDR en 60 frames per seconde ondersteunen. De internetgigant zou niet van plan zijn om de huidige Fire TV Stick, dat ook direct in de televisie wordt gestoken, uit de handel te halen.

Het kleinere apparaat zou in september al aangekondigd worden en volgende maand in de winkels liggen. volgens AFTVnews volgt de onthulling van de kubusvormige Fire TV later in het jaar en is het nog niet zeker dat het apparaat al dit jaar in de winkels ligt.