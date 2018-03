Amazon presenteert slimme camera die mode-advies geeft

De Amazon Echo Look is voorzien van een camera omringd door vier led-lampjes en kan gebruikt worden om hands-free foto’s te nemen. De rechtopstaande foto’s en video’s die de camera maakt, zijn vooral bedoeld om kledingfoto’s te beoordelen en te vergelijken.

De camera is net als de slimme Echo-speakers van Amazon voorzien van spraakassistent Alexa. Gebruikers kunnen de camera zo vragen om foto’s of video’s van ze te maken, bovenop functies als het bedienen van muziek en verlichting die de Echo-speakers al hebben.

Stijltips

Foto's die gebruikers door de camera laten maken worden genalyseerd. Zo leert de kunstmatige intelligentie achter Alexa de stijl van de gebruiker kennen, waardoor de bijbehorende app stijltips op maat kan geven.

De functie 'style check' combineert kunstmatige intelligentie met advies van modespecialisten om twee outfits te vergelijken. Het systeem kiest dan "op basis van huidige trends en wat flatteus staat" welke kleding het beste is voor de gebruiker.

Net als de Echo-speakers is ook de Echo Look in Nederland niet verkrijgbaar. Amazon verkoopt de camera in eerste instantie alleen in de VS op uitnodiging aan zijn Prime-leden, voor 200 dollar.