'Tweede Apple Watch krijgt hetzelfde scherm'

Dat stellen althans bronnen in de schermenindustrie tegenover de Zuid-Koreaanse site Naver.

Volgens de site blijft het Apple-horloge ook in zijn volgende uitvoering gebruikmaken van een vierkant scherm, al wordt gewerkt aan het dunner maken van het scherm. Dat moet meer ruimte voor de accu scheppen.

De eerste Apple Watch bevat een oled-scherm van 1,3 of 1,5 inch dat wordt geproduceerd door LG Display. De resoluties voor de twee schermformaten ligt respectievelijk op 340 bij 272 pixels en 390 bij 312 pixels. Volgens Naver gaat naast LG ook Samsung zulke schermen voor de Apple Watch produceren.

Het is onduidelijk wanneer de Apple Watch 2 zal verschijnen, maar volgens een recent gerucht krijgt de opvolger van het huidige horloge een camera voor videobellen en een verbeterde wifi-chip die ook zonder smartphone een internetverbinding kan maken.

De eerste Apple Watch verschijnt op 17 juli in Nederland, ongeveer drie maanden nadat het apparaat in de VS, Groot-Brittannië en Duitsland in de verkoop ging. De goedkoopste versie zal in Nederland 419 euro kosten.