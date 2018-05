Apple: Buigen iPhone 6 bij normaal gebruik is zeer zeldzaam

Dat zegt Apple in een officiële reactie op de zogeheten bendgate-controversie. Gebruikers klagen dat de iPhone 6 Plus in hun broekzak is gebogen. Ook zorgde een video waarin de iPhone 6 Plus wordt gebogen voor veel commotie onder consumenten.

Apple stelt echter dat het bedrijf uit Cupertino maar negen officiële klachten over het buigen van iPhone 6 heeft gekregen. Volgens Apple is het "zeer zeldzaam" dat de iPhone 6 bij normaal gebruik buigt.

Daarnaast meldt Apple dat het op verschillende zwakke punten in de smartphone verstevigingen van staal of titanium heeft toegevoegd, wat het eventuele buigen van de dunne smartphone zou moeten voorkomen. Ook noemt Apple het sterke glas als één van de onderdelen die het buigen van het toestel voorkomt.

iOS 8.0.1

Apple ligt tevens onder vuur vanwege de uitrol van iOS 8.0.1, de nieuwe versie van het mobiele besturingssysteem voor de iPhone, iPad en iPod Touch. Gebruikers melden na de update problemen te ervaren met de vingerafdrukscanner en ontvangst van het mobiele netwerk.

Inmiddels heeft Apple iOS 8.0.1 teruggetrokken en raadt het gebruikers die de update wel hebben uitgevoerd aan om iOS 8 terug te zetten.

