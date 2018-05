'Nieuwe Nexus-toestellen medio oktober getoond'

Verwacht wordt dat in ieder geval een Nexus 9-tablet van HTC wordt aangekondigd, maar mogelijk verschijnt ook een nieuwe Nexus-smartphone.

Dat meldt Android Authority woensdag op basis van twee anonieme bronnen. Google toont zijn nieuwe Nexus-toestellen doorgaans tegelijk met de nieuwe versie van Android, die ook in de komende maanden wordt verwacht.

Eerder twitterde Android-ontwikkelaar Paul O'Brien al op basis van een anonieme tip dat de HTC Nexus 9 op 16 oktober zou worden gepresenteerd.

Android L

Android L, de opvolger van Android Kitkat (4.4), werd in juni al aangekondigd op ontwikkelaarsconferentie Google I/O, maar moet nog officieel verschijnen. De bronnen van Android Authority zeggen dat de nieuwe versie op 1 november voor consumenten verschijnt.

Veel fabrikanten van Android-smartphones doen er echter lang over om zulke updates te verwerken, dus vermoedelijk krijgen in eerste instantie alleen mensen met Nexus-toestellen toegang tot Android L. Andere toestellen volgen later of krijgen helemaal geen update.

Google gebruikt het Nexus-programma om te laten zien wat nieuwe Android-versies kunnen. De telefoons en tablets zijn vaak relatief goedkoop ondanks hun goede specificaties en worden steeds in samenwerking met andere fabrikanten gemaakt. Nexus-telefoons en -tablets beschikken over de 'kale', onaangepaste versie van Android die door Google zelf wordt gemaakt, terwijl andere fabrikanten vaak eigen aanpassingen doorvoeren.

Nexus 9

De HTC Nexus 9 zou een tablet van 8,9 inch zijn met een resolutie van 2560 bij 1600 pixels en de nieuwe Nvidia Tegra K1-chip.

Over een nieuwe Nexus-smartphone is minder bekend, al ging in juli een gerucht over een Motorola-toestel met zeer groot scherm van 5,9 inch. De phablet zou de naam Nexus X krijgen en worden voorzien van een qhd-scherm (2560 bij 1440 pixels) met 13 megapixel-camera.

