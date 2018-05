Google Now-interface nu op veel meer Android-apparaten beschikbaar

De Google Now Launcher-app is al geruime tijd beschikbaar in de Google Play-winkel, maar werkte voorheen vrijwel exclusief op Nexus-apparaten. Daar komt met de update verandering in.

Door Google Now Launcher te installeren kunnen gebruikers de interface van hun smartphone of tablet gelijkstellen aan die van Nexus-apparaten. Deze kale Android-interface zet de Google Now-dienst centraal.

Google Now Launcher

Deze slimme met Apple's Siri vergelijkbare assistent probeert automatisch zoveel mogelijk relevantie informatie te geven. Google Now werkt ook via stembesturing.

Dankzij de update van de Google Now Launcher kan iedereen met een Android 4.1-apparaat of hoger nu direct vanuit het homescreen 'Ok Google' zeggen om de assistent aan te spreken.

Wat is Google Now en hoe werkt het?