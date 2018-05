'Apple dankt succes deels aan contract van 13.000 dollar'

Dat blijkt uit documenten waarover Cnet publiceert.

De documenten tonen een contract uit 1978 tussen Apple en het bedrijf Shepardson Microsystems. Vlak daarna brak Apple definitief door op de pc-markt met de Apple II.

Waar de Apple I nog echt een computer voor hobbyisten was, wilde Steve Jobs van de Apple II een commercieel succes maken. Daarvoor was echter een besturingssysteem nodig dat het gebruiksgemak flink zou verhogen.

Steve Wozniak, medeoprichter van Apple, stelde dat hij zelf zo'n Disk Operating System (DOS) zou kunnen maken, maar Jobs wilde daar niet op wachten en besloot te praten met Shepardson. Uiteindelijk werd in 1978 een contract gesloten voor 13.000 dollar. Daarvoor zou het bedrijf een besturingssysteem maken.

Apple II

In 35 dagen werd het DOS gebouwd waardoor de Apple II beschikte over onder meer een file manager, backupfunctie, disk recovery en een functie voor het kopiƫren van bestanden. Opvallend is dat er geen royalty's in het contract zijn opgenomen.

Tussen 1978 en 1993 werden er zo'n zes miljoen Apple II-computers verkocht. Door het ontbreken van royalty's hoefde Apple niet voor elke verkochte computer een extra bedrag te betalen en stonden extra kosten een doorbraak niet in de weg.

De Apple II werd uiteindelijk zo populair omdat het apparaat veel eenvoudiger was in het gebruik dan de Apple I. Die eenvoud was het gevolg van de software van Shepardson.