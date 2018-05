iPhone-wekker brengt slaapgedrag in kaart

Volgens Gear4 is dit de eerste ‘contactvrije’ slaapmonitor die realtime slaapstatistieken weergeeft. Met contactvrij wordt bedoeld dat de gebruiker geen pols- of hoofdbandjes met meetapparatuur om hoeft te houden tijdens het slapen, zoals gebruikelijk bij slaapritmewekkers.

Volgens Gear4 kan de Renew SleepClock uit met een in het apparaat ingebouwde sensor. Hiermee ‘ziet’ de wekker wanneer de gebruiker slaapt en hoe diep. Ook brengt het apparaat in kaart wanneer de gebruiker ’s nachts opstaat of gestoord wordt door externe factoren.

Docking-poort

De gegevens zijn na te lezen via een gratis app voor de iPhone, iPod touch en iPad. Deze Apple-apparaten moeten hiervoor gedurende de slaap wel zijn aangesloten op de docking-poort op de wekker.

’s Ochtends wordt de gebruiker gewekt op het meest geschikte moment in een vooraf aangegeven tijdsbestek. De Renew SleepClock baseert zich daarbij op de beschikbare meetgegevens. Volgens Gear4 zal het voor de gebruiker voelen alsof hij of zij vanzelf is wakker geworden.

Inslaapgeluiden

De wekker is verder voorzien van een rits geluiden die het makkelijker moeten maken om de slaap te vatten, zoals jungle-, haardvuur- en stormgeluiden. Het apparaat heeft een adviesprijs van 199 euro.