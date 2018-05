BMW en Thermaltake lanceren futuristische gamemuis

De nieuwe muis – Level 10 M geheten – valt op door zijn open behuizing. De zijkanten van de muis zijn opengelaten en in de handsteun zijn gaatjes geboord. Dit moet voor passieve ventilatie zorgen, waardoor de handen van gamers minder snel zullen gaan zweten, aldus BMW en Thermaltake.

De handsteun kan bovendien 5 millimeter in hoogte versteld worden, terwijl men de bovenzijde van de aluminium muis vijf graden kan draaien. Verder beschikt de muis over vijf programmeerbare toetsen, een Z-toets waarmee tussen vijf geprogrammeerde spelprofielen kan worden geschakeld en instelbare ledverlichting.

Muisresolutie

Ook is de muisresolutie in te stellen van 800 tot en met 8200 dpi. Hiervoor moet men echter wel in de muissoftware duiken, want voor deze functie is geen specifieke knop op de muis geplaatst.

De Level 10 M werkt via een usb-kabel en heeft in de VS een adviesprijs van 100 dollar. Of BMW Group DesignworksUSA en Thermaltake de muis ook in Nederland op de markt zullen brengen, is nog niet bekend.