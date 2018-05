Apple slaat terug in patentzaak

Zo begon Apple met het bespreken van een 132 pagina’s tellend document waarin Samsung de eigen producten vergelijkt met de iPhone.

Samsung keek op alle onderdelen van smartphones naar de verschillen en overeenkomsten in vergelijking met de iPhone om te kijken op welke gebieden het bedrijf steken liet vallen.

In het rapport wordt in de meeste gevallen het advies gegeven om de telefoons meer te laten lijken op de iPhone. "Het zou beter zijn als de Galaxytoestellen meer zouden werken zoals de iPhone en vergelijkbare features zouden hebben", zo staat in het document dat door All Things Digital online gezet is.

Kanttekening is dat Apple nog wel moet bewijzen dat er ook daadwerkelijk patenten zijn geschonden. Producten verbeteren aan de hand van wat concurrenten doen, is gewoon toegestaan.

Botsing

Dinsdag botsten de twee bedrijven ook weer over of wel of niet gekeken moet worden naar details. Waar Samsung maandag een getuige van Apple doorzaagde over details terwijl de getuige wilde spreken over het algemene beeld van de toestellen, ging dat dinsdag gewoon verder.

Apple riep diverse getuigen op die stelden dat de algemene indruk van de Samsungproducten te veel hetzelfde is als die van Apple. "Ik concludeer dat de schermen verwarrend veel op elkaar lijken", aldus één van de getuigen.

Samsung focuste vervolgens op specifieke details om te laten zien dat de producten wel degelijk verschillen.

Een beknopt overzicht van alle zaken:

Klik op de landen om de lopende en afgesloten rechtszaken te zien.. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen