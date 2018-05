LG introduceert Android-smartphone Optimus LTE2

Een van de opvallendste kenmerken van de Optimus LTE2 is zijn werkgeheugen: dit bedraagt met 2GB al snel tweemaal zoveel als concurrerende smartphones. Ook heeft het toestel een stevige accu van 2150mAh aan boord, waarmee volgens LG de batterijduur zo’n 40 procent toeneemt.

Daarnaast heeft LG zijn nieuwe smartphone voorzien van een functie om het toestel draadloos op te laden. Vermoedelijk zullen gebruikers hiervoor wel een apart accessoire moeten een aanschaffen, een inductiematje dat de telefoon oplaadt als deze erop wordt gelegd.

Onbekend schermformaat

LG heeft nog niet alle technische specificaties onthuld. Zo is nog niet bekend op wat voor processor het nieuwe topmodel zal draaien. Ook het schermformaat is nog niet meegedeeld. Wel is bekend dat het een ips-scherm zal betreffen, met een resolutie van 1280 bij 720 pixels.

De Optimus LTE2 komt in mei uit in Korea. Of het toestel ook naar Europa komt, is nog niet duidelijk, maar lijkt wel waarschijnlijk: zijn voorganger, de Optimus LTE, is na enige tijd ook in Europa uitgebracht.