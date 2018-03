Apple-ontwerper Jonathan Ive geridderd

De BBC meldt dat Ive zich voortaan 'Sir Jonathan' mag noemen. Hij heeft het ridderschap gekregen voor zijn “diensten aan design en ondernemerschap”.

De onderscheiding is een stapje hoger dat zijn vorige titel van Commandant van het Britse Rijk. Die eretitel kreeg hij in 2005 voor zijn toonaangevende werk in de computerwereld. Ive zegt “zowel nederig als oprecht dankbaar” te zijn voor de onderscheiding.

Doorbraak

De in Londen geboren Ive werkt sinds 1992 voor Apple bij de ontwerpafdeling. Zijn doorbraak kwam in 1997 toen Steve Jobs weer het roer overnam bij het bedrijf. De 44-jarige Brit was onder meer verantwoordelijk voor de populaire computer iMac, de macBook en de iPod.