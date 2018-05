Jabra lanceert Halo2-headset

De nieuwe headset is voorzien van een metallic uiterlijk, terwijl de oordoppen extra comfortabel moeten aanvoelen dankzij het gebruik van zijde. De Halo2 is daarnaast uitgerust met technologieën als Virtual Surround Sound en Power Bass, om een ruimtelijk en krachtig geluid te leveren, aldus Jabra.

Via bluetooth 3.0 kan de Halo2 gesprekken en muziek streamen van smartphones. Men kan verbinding maken met twee verschillende bluetooth-apparaten, terwijl men mp3- en andere mediaspelers via een kabeltje kan aansluiten. De ingebouwde accu is volgens Jabra goed voor een gesprekstijd van acht uur en 30 dagen stand-bytijd.

De Halo2 is beschikbaar in twee uitvoeringen. De normale uitvoering kost ongeveer 100 euro, terwijl men voor de Apple-versie (die compatibel is met de iPhone) zo’n 120 euro betaalt.