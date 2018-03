Transcend’s nieuwe SSD beschikt over SuperSpeed usb 3.0

De nieuwe draagbare ssd combineert de voordelen van usb 3.0 met alle prestatie en duurzaamheid voordelen van solid-state technologie, waardoor ongeëvenaarde snelheid en stabiliteit kunnen worden geboden, waarmee conventionele draagbare harde schijven niet kunnen concurreren.

De nieuwe USB 3.0 SSD18C3 is een echte Solid State Drive, gebaseerd op NAND flash-geheugen. Het heeft een innovatieve device driver, ontworpen om usb overdracht snelheden sterk te verbeteren.

Eenmaal geïnstalleerd zal de SSD naar de Turbo modus overschakelen, waarmee gegevensoverdracht snelheden tot 260MB/s worden bereikt wanneer het apparaat aan een usb 3.0 poort is aangesloten.

Door deze prestaties is deze ssd een ideale opslagoplossing voor lees-intensieve toepassingen; zelfs een gehele dvd-film wordt binnen 15 seconden verwerkt. De SSD18C3 verzekert gebruikers dat ze in staat zullen zijn om ook bestanden op computers over te dragen die niet met een SuperSpeed usb 3.0 poort zijn uitgerust, aangezien het apparaat compatibel is met usb 2.0.

Door de afwezigheid van bewegende onderdelen, heeft de interne ssd van de SSD18C3 een stille en koele werking en is het bestand tegen zware schokken of trillingen. De ssd is gevestigd in een trilling-absorberende en slipvrije siliconen behuizing, om de duurzaamheid te verhogen.

Door zijn robuuste behuizing en schokbestendige opslag technologie is de SSD18C3 perfect voor gebruikers die veel onderweg zijn. Met de afmetingen van een pak speelkaarten, is de SSD18C3 ook nog eens gemakkelijk mee te nemen.



Met het One Touch backup systeem, dat met de voorgeladen Backup Manager software kan worden ingeschakeld, kunnen gebruikers met een simpele druk op de knop direct een back-up van hun gegevens maken of deze synchroniseren.

Gebruikers kunnen ook Transcend’s exclusieve JetFlash Elite data management tools downloaden om hun ssd productiever te gebruiken. Met deze software kunnen onder andere automatische website verificaties worden uitgevoerd of e-mail accounts worden gecontroleerd die niet web-gebaseerd zijn.

Transcend’s nieuwe SSD18C3 Solid State Drive is nu beschikbaar voor een advies consumentenprijs van 190 euro voor het 64GB model en 381 euro voor het 128GB model.