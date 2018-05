1,4 miljard mobiele telefoons verkocht in 2010

Volgens onderzoeksbureau IDC, dat de cijfers publiceerde, dragen de groeiende economie en het bredere aanbod van betaalbare smartphones bij aan de hogere afzet.

In het vierde kwartaal van 2010 staat de Chinese fabrikant ZTE op nummer vier in de top vijf van meest verkochte toestellen. Het is voor het eerst dat dit Chinese bedrijf, dat zich vooral richt op de opkomende groeimarkten, een plekje in de top vijf weet te bemachtigen.

Nokia

Nokia blijft op de eerste plaats staan, hoewel het marktaandeel van de Finse fabrikant terugloopt: van 36,9 procent in 2010, tot 32,6 procent een jaar later.

Op nummer 2 en 3 staan Samsung en LG. Samsung zag zijn marktaandeel toenemen van 19,4 tot 20,2 procent. LG had in 2009 nog een marktaandeel van 10,1 procent en moet een jaar later genoegen nemen met 8,4 procent.

RIM en Apple

ZTE had in 2010 een marktaandeel van 3,7 procent. In 2009 was dat nog 2,3 procent. Blackberry-producent Research in Motion heeft ook een groeiend marktaandeel: van 2,9 procent in 2009 naar 3,5 procent in 2010 en bezet daarmee over heel 2010 een vijfde plaats.

In het kwartaaloverzicht moet Research in Motion Apple echter voor zich laten. De iPhone-fabrikant heeft een marktaandeel van 4 procent in het vierde kwartaal van 2010, tegenover 2,6 procent een jaar eerder.