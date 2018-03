Quattron-serie van Sharp ontvangt Ziggo-certificering

Een en ander is ook nog eens te bedienen met slechts één afstandsbediening. Bovendien ontvangen gebruikers van deze modellen volledige support van Ziggo met betrekking tot CI+. De Digitale Televisie Module (CAM CI+) is een compacte module voor digitale TV die zeer eenvoudig direct in de CI+-module van de Sharp Quattron-serie te integreren is.

Het voordeel hiervan is dat er geen aparte settopbox meer nodig is door het gebruik van de module in combinatie met een smartcard van Ziggo. Dat betekent een digitale tv-ervaring zonder extra kabels, apparatuur en afstandsbediening.

Consumenten die reeds in het bezit zijn van een Sharp LCD TV met de unieke Quattron-technologie dienen de gecertificeerde firmware te installeren om gebruik te kunnen maken van digitale TV van Ziggo in combinatie met de Ziggo CI+-module. Het installatiebestand is te downloaden via de website van Sharp Electronics Benelux bv.

Naast de ontvangen Ziggo-certificering verlaagt Sharp Electronics Benelux bv per direct tevens de prijzen van haar succesvolle Quattron-serie naar een zeer aantrekkelijk niveau.