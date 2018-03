Yamaha lanceert twee digitale recorders

Beide recorders hebben een geluidskwaliteit van 24bit/96kHz. De recorders nemen op in de formaten Linear PCM of mp3. Hun interne geheugen bedraagt 2GB, dat uiteraard uitgebreid kan worden met een microSD- of een microSDHC-geheugenkaart.

De recorders zijn voorzien van een backlight lcd-beeldscherm. Ze hebben allebei een aaa alkaline batterij nodig. En verder hebben beide digitale recorders een interne stereomicrofoon, een interne speaker en een koptelefooningang.

De afmetingen van de C24 zijn 37,6 bij 113 bij 21,1 millimeter. Deze recorder weegt 57 gram. De W24 is 46,5 bij 129,5 bij 17,5 millimeter groot en weegt 92 gram. Beide digitale recorders van Yamaha zijn vanaf nu verkrijgbaar. De adviesprijs van de W24 is 320 euro en de adviesprijs voor de C24 is 200 euro.