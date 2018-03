Handschoenen zijn voorzien van led-licht

De Go Gloves zijn niet zozeer bedoeld om aan te trekken voor een fietstocht in het donker. Deze lichtgevende handschoenen zijn bedoeld om te kunnen werken in het donker. Wie dus graag meubilair timmert in het donker zal zeer blij zijn met deze handschoenen.

De led-verlichting op de Go Gloves kunnen op vier verschillende punten van de handschoen worden vastgezet. De batterij van de ledjes produceren zo'n veertien uur licht. De Go Gloves kosten om en nabij de 17 euro per paar.