BOSS eBand Audio Player speciaal bedoeld voor gitaristen

De BOSS eBand Audio Player is ideaal voor gitaristen die nummers, riffs en solo's willen instuderen, die ook zonder band willen repeteren en die nieuwe nummers willen maken terwijl ze met een audiotrack meespelen.

Deze portable audiospeler is voorzien van ritmeloops voor gitaareffecten en een ingebouwd stereospeakersysteem. Het is mogelijk om met nummers mee te spelen. Hij ondersteunt usb-sticks of SDHC-geheugenkaarten met een opslagcapaciteit tot aan 32GB.

De BOSS eBand Audio Player is verder in staat om cd's te importeren, de pitch en het tempo van de muziek onafhankelijk van elkaar te veranderen. Er zitten al 100 verschillende gitaargeluiden uit elk genre in en 300 tracks en ritmeloops. Tevens zit er een ingebouwde tuner en metronoom in. Wat de BOSS eBand Audio Player moet gaan kosten is nog niet bekend.